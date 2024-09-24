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«Національний кешбек»: українцям вже нарахували 23,6 мільйона гривень
11:44 24.09.2024 |
В межах програми «Національний кешбек» українцям вже нараховано 23,6 млн грн.
Про це у Телеграмі повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Укрінформ.
За інформацією Федорова, упродовж трьох тижнів бета-тестування послуги українці отримали на картки 23,6 млн грн кешбеку.
Крім того, за цей час в межах програми «Національний кешбек» відкрито 1,6 млн карток. До програми долучилися 10 банків та 1 137 виробників.
Як повідомлялося, в Україні 2 вересня 2024 року офіційно запустили програму "Національний кешбек", яка дасть змогу громадянам повертати 10% від вартості покупок вітчизняних товарів.
Максимальна сума компенсації за програмою "Національний кешбек" становить 3 тис. грн на місяць. Отримані кошти можна буде витратити на послуги, задонатити на ЗСУ або купити військові облігації.
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