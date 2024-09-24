Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Національний кешбек»: українцям вже нарахували 23,6 мільйона гривень

11:44 24.09.2024 |

Економіка

 

В межах програми «Національний кешбек» українцям вже нараховано 23,6 млн грн.

Про це у Телеграмі повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Укрінформ.

За інформацією Федорова, упродовж трьох тижнів бета-тестування послуги українці отримали на картки 23,6 млн грн кешбеку.

Крім того, за цей час в межах програми «Національний кешбек» відкрито 1,6 млн карток. До програми долучилися 10 банків та 1 137 виробників.

Як повідомлялося, в Україні 2 вересня 2024 року офіційно запустили програму "Національний кешбек", яка дасть змогу громадянам повертати 10% від вартості покупок вітчизняних товарів.

Максимальна сума компенсації за програмою "Національний кешбек" становить 3 тис. грн на місяць. Отримані кошти можна буде витратити на послуги, задонатити на ЗСУ або купити військові облігації.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3567
  0,0086
 0,02
EUR
 1
 45,9928
  0,1558
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1486  0,10 0,24 41,7429  0,06 0,14
EUR 45,8679  0,00 0,01 46,5914  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4050  0,04 0,10 41,4200  0,04 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес