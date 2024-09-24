З 1 жовтня мінімальна допомога по безробіттю збільшиться до ₴3 тисяч

Із 1 жовтня розмір мінімальної допомоги по безробіттю збільшено на 500 грн - до 3 000 грн.

Про це у Телеграмі повідомила народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна, передає Укрінформ.

«З 1 жовтня 2024 року мінімальний розмір допомоги по безробіттю зросте на 500 грн - з 2 500 гривень до 3 000 гривень», - ідеться в повідомленні.

За інформацією Южаніної, ухвалене на засіданні правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття рішення стосуватиметься осіб, які мають щонайменше 7 місяців страхового стажу за останні 12 місяців, а також зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб.

Для людей без страхового стажу розмір допомоги залишиться на рівні 1 500 грн.

Як повідомлялося, відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» на час воєнного стану встановлено, що тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів. Максимальна сума виплат встановлена на рівні мінімальної заробітної плати.