Нідерланди оголосили про новий пакет для України на EUR210 млн для відновлення критичної інфраструктури

Нідерланди оголосили про новий пакет підтримки для України в розмірі EUR209,5 млн, спрямований на відновлення критичної інфраструктури, повідомив глава МЗС Нідерландів Каспар Велдкамп.

"Нідерланди оголосили про новий пакет підтримки в розмірі EUR209,5 млн, спрямований на відновлення критичної інфраструктури, включно з через ЄБРР, і надання гуманітарної допомоги. Ми вносимо EUR45 млн до Фонду підтримки енергетики України та фінансуємо постачання необхідного обладнання", - написав міністр у соцмережі Х за результатами міністерської зустрічі G7+ у Нью-Йорку.

Велдкамп заявив також, що українці готуються до однієї з найсуворіших зим, і для того, "щоб Україна витримала, їй потрібна енергія".

"На сьогоднішній зустрічі з міністрами закордонних справ країн G7 і партнерами, включно з (міністром закордонних справ України) Андрієм Сибігою, я наголосив, що ми маємо об'єднати зусилля, щоб забезпечити це", - зазначив міністр.