Фінансові новини
- |
- 24.09.24
- |
- 11:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нідерланди оголосили про новий пакет для України на EUR210 млн для відновлення критичної інфраструктури
10:45 24.09.2024 |
Нідерланди оголосили про новий пакет підтримки для України в розмірі EUR209,5 млн, спрямований на відновлення критичної інфраструктури, повідомив глава МЗС Нідерландів Каспар Велдкамп.
"Нідерланди оголосили про новий пакет підтримки в розмірі EUR209,5 млн, спрямований на відновлення критичної інфраструктури, включно з через ЄБРР, і надання гуманітарної допомоги. Ми вносимо EUR45 млн до Фонду підтримки енергетики України та фінансуємо постачання необхідного обладнання", - написав міністр у соцмережі Х за результатами міністерської зустрічі G7+ у Нью-Йорку.
Велдкамп заявив також, що українці готуються до однієї з найсуворіших зим, і для того, "щоб Україна витримала, їй потрібна енергія".
"На сьогоднішній зустрічі з міністрами закордонних справ країн G7 і партнерами, включно з (міністром закордонних справ України) Андрієм Сибігою, я наголосив, що ми маємо об'єднати зусилля, щоб забезпечити це", - зазначив міністр.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Умеров: ми втричі збільшили показники мобілізації
|Новий міністр агрополітики живе у квартирі тещі-пенсіонерки за 17,7 млн грн – Слідство.Інфо
|Rheinmetall показав зенітку на базі Leopard 1, його планують замовити для ЗСУ
|«Слуга народу» Одарченко втік до Румунії, САП просить стягнути внесену за нього заставу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|З 1 жовтня мінімальна допомога по безробіттю збільшиться до ₴3 тисяч
|Франція надасть Україні щонайменше EUR60 млн для підтримки енергетики до кінця 2024 р.
|Нідерланди оголосили про новий пакет для України на EUR210 млн для відновлення критичної інфраструктури
|Українська платформа для розвідки на полі бою отримала 600 тисяч євро інвестицій
|Японія відкриє офіс JETRO вже цієї осені
|Ціни на нафту зростають на тлі нових стимулів Китаю і напруженості на Близькому Сході
|Умєров: Сьогодні кожен другий боєприпас на фронті - українського виробництва
Бізнес
|Microsoft хоче запустити АЕС для живлення штучного інтелекту
|Qualcomm звернувся до Intel з приводу можливості придбати компанію
|Xiaomi вийшла на друге місце у світі за продажами смартфонів, обігнавши Apple
|Держслужбовцям і військовим заборонили використання Telegram
|Бельгійська компанія розробила прототип твердотілої батареї зі щільністю енергії на 25% вищою, ніж у найкращих літій-іонних батареях
|ЄС вимагає від Apple відкрити операційну систему iOS для конкурентів
|YouTube інтегрує штучний інтелект, який зможе створювати відео замість авторів