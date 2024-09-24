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АНАЛІТИКА

Японія відкриє офіс JETRO вже цієї осені

 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив із міністром закордонних справ Японії Йоко Камікавою просування Формули миру, відбудову України та енергетичну допомогу.

"Я особливо вдячний Японії за її плани відкрити офіс Японської організації зовнішньої торгівлі (JETRO - Japan External Trade Organization - ІФ-У) у Києві вже цієї осені. Цей важливий крок сприятиме збільшенню торгівлі та інвестицій між нашими країнами. Ми з нетерпінням чекаємо на подальший розвиток нашої стратегічної співпраці", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Сибіга на зустрічі з японським колегою подякував уряду і народу Японії за їхню підтримку, "яка рятує життя українців".

"Ми скоординували кроки з просування Формули миру, посилення ролі Японії та японських компаній у відновленні України та збільшення енергетичної допомоги", - розповів міністр.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Японія
 

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