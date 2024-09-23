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Фонд держмайна минулого тижня реалізував об'єктів більш як на ₴2,57 мільярда
22:42 23.09.2024 |
Фонд державного майна України 16-20 вересня 2024 року провів 16 приватизаційних аукціонів, на яких залучив ₴2,574 мільярда.
про це повідомила пресслужба ФДМУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«З 16 по 20 вересня відбулося 16 онлайн-аукціонів з приватизації державного майна, торги проходили у системі Prozorro.Продажі. Загальне зростання ціни відбулося у 2,4 раза, кількість учасників - 171. Тобто у середньому за актив змагалися 10,7 учасника», - йдеться в повідомленні.
Найдорожчим лотом тижня став об'єкт великої приватизації - готель «Україна». Його вартість зросла у понад два рази, а торги вперше проходили онлайн. За право власності на актив у серці столиці змагалися три учасники, вартість лота сягнула ₴2,5 мільярда. Крім того, переможець торгів має сплатити ПДВ в сумі ₴502,3 мільйона. Таким чином, загальний економічний ефект від аукціону може скласти понад ₴3 мільярда.
Другим за ціною продажу став об'єкт малої приватизації на Чернігівщині. Ціна комплексу нежитлових будівель та споруд зросла у ₴10,9 раза - зі стартових ₴3,2 мільйона до фінальних ₴35,1 мільйона. Крім того, покупець зобов'язаний сплатити ПДВ у розмірі ₴7 мільйонів.
Цього тижня команда Фонду планує провести 22 онлайн-аукціони із приватизації об'єктів державної власності.
Як повідомлялося, Фонд державного майна України готує до приватизації ДП "Солевиварювальний Дрогобицький завод" - найстаріше в Україні підприємство, яке продовжує виварювати сіль за автентичною технологією.
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