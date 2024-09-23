Зростання цін промвиробників в Україні в серпні сповільнилося до 2,2% - Держстат

Ціни виробників промислової продукції України в серпні 2024 року
зросли на 2,2% за зростання на 8,8% у липні, на 14% - у червні, 7,2% - у
травні та 3,3% - у квітні поточного року, повідомила Державна служба
статистики (Держстат).
Держстат уточнює, що в межах України ціни промвиробників у серпні
зросли на 2,4% проти липня-2024, у разі постачання за межі країни - на
0,5%.
Згідно зі статданими, у річному вимірі (проти аналогічного місяця
минулого року) за підсумками серпня-2024 ціни в промисловості зросли на
31,2% за зростання на 33,3% за підсумками липня, на 26,7% - за
підсумками червня, на 14,8% - за підсумками травня, на 4,9% - за
підсумками квітня.
За вісім місяців 2024 року зростання цін промвиробників становило 16,3% проти аналогічного періоду 2023 року.
За даними статвідомства, у добувній промисловості та розробленні
кар'єрів у серпні порівняно з липнем 2024 року продукція подорожчала на
0,4%. Ціни у видобутку кам'яного вугілля зросли на 3%, сирої нафти і
природного газу - на 0,5%, тоді як у видобутку металевих руд зниження
цін становило 3,2%.
Минулого місяця ціни зросли у виробництві фармпродукції - на 4,6%, у
постачанні електроенергії та газу - на 3,6%, у виробництві енергії - на
3,2%, у виробництві автотранспортних засобів та електрообладнання - на
1,5%, у металургії та виробництві товарів короткочасного використання -
на 1,3%, у харчовій промисловості - на 1,2%, машинобудуванні та
деревообробній промисловості - на 1%. Водночас у виробництві коксу та
продуктів нафтопереробки ціни знизилися на 1,5%.
Зміна цін виробників промислової продукції в серпні 2024р*, %
|
| серпень 2024 до липня 2024
| серпень 2024 до серпня 2023
| серпень 2024 до грудня 2023
| січень -серпень 2024 до січня -серпня 2023
| Промисловість загалом
| 102.2
| 131.2
| 121.0
| 116.3
| Видобувна промисловість і розробка кар'єрів
| 100.4
| 107.4
| 101.4
| 106.8
| Видобуток кам'яного вугілля
| 103.0
| 102.6
| 101.0
| 103.9
| Видобуток сирої нафти та природного газу
| 100.5
| 109.2
| 102.0
| 108.9
| Видобуток металевих руд
| 96.8
| 107.6
| 99.4
| 103.8
| Переробна промисловість
| 101.1
| 109.2
| 109.2
| 108.0
| Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
| 101.2
| 110.5
| 112.2
| 109.9
| Виробництво м'яса та м'ясних продуктів
| 102.6
| 116.4
| 112.9
| 120.1
| Виробництво молочних продуктів
| 102.9
| 117.8
| 108.8
| 112.7
| Виробництво хлібу та хлібобулочних виробів
| 100.8
| 109.2
| 106.9
| 107.6
| Виробництво цукру
| 95.9
| 89.7
| 108.6
| 93.0
| Виробництво напоїв
| 100.1
| 104.7
| 104.3
| 106.3
| Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, шкіряних виробів та інших матеріалів
| 100.6
| 103.1
| 100.0
| 105.4
| Виробництво виробів із дерева, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
| 101.0
| 107.6
| 104.3
| 104.3
| Виробництво коксу і продуктів нафтопереробки
| 98.5
| 116.1
| 95.2
| 112.3
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
| 100.3
| 106.6
| 107.0
| 104.8
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів
| 104.6
| 125.6
| 120.5
| 117.0
| Виробництво гумових і пластмасових виробів. іншої неметалевої мінеральної продукції
| 100.5
| 110.8
| 108.3
| 111.9
| Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів, окрім виробництва машин і устаткування
| 101.3
| 104.3
| 111.4
| 103.1
| Машинобудування
| 101.0
| 105.8
| 104.9
| 105.9
| Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
| 100.2
| 103.4
| 102.4
| 103.4
| Виробництво електроустаткування
| 101.5
| 108.7
| 109.1
| 104.4
| Виробництво машин і устаткування, не внесених до інших груп
| 100.4
| 106.1
| 104.4
| 109.9
| Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних засобів
| 101.5
| 105.2
| 104.2
| 103.4
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря
| 103.6
| 156.2
| 132.5
| 125.7
| Товари проміжного вжитку
| 100.4
| 107.1
| 108.5
| 105.3
| Інвестиційні товари
| 100.9
| 107.4
| 106.0
| 107.8
| Споживчі товари короткострокового користування
| 101.3
| 110.2
| 110.8
| 110.0
| Споживчі товари довгострокового користування
| 100.5
| 105.5
| 103.8
| 104.8
| Енергія
| 103.2
| 148.4
| 127.9
| 122.6
Дані
наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською
Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.