Зростання цін промвиробників в Україні в серпні сповільнилося до 2,2% - Держстат

Ціни виробників промислової продукції України в серпні 2024 року зросли на 2,2% за зростання на 8,8% у липні, на 14% - у червні, 7,2% - у травні та 3,3% - у квітні поточного року, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Держстат уточнює, що в межах України ціни промвиробників у серпні зросли на 2,4% проти липня-2024, у разі постачання за межі країни - на 0,5%.

Згідно зі статданими, у річному вимірі (проти аналогічного місяця минулого року) за підсумками серпня-2024 ціни в промисловості зросли на 31,2% за зростання на 33,3% за підсумками липня, на 26,7% - за підсумками червня, на 14,8% - за підсумками травня, на 4,9% - за підсумками квітня.

За вісім місяців 2024 року зростання цін промвиробників становило 16,3% проти аналогічного періоду 2023 року.

За даними статвідомства, у добувній промисловості та розробленні кар'єрів у серпні порівняно з липнем 2024 року продукція подорожчала на 0,4%. Ціни у видобутку кам'яного вугілля зросли на 3%, сирої нафти і природного газу - на 0,5%, тоді як у видобутку металевих руд зниження цін становило 3,2%.

Минулого місяця ціни зросли у виробництві фармпродукції - на 4,6%, у постачанні електроенергії та газу - на 3,6%, у виробництві енергії - на 3,2%, у виробництві автотранспортних засобів та електрообладнання - на 1,5%, у металургії та виробництві товарів короткочасного використання - на 1,3%, у харчовій промисловості - на 1,2%, машинобудуванні та деревообробній промисловості - на 1%. Водночас у виробництві коксу та продуктів нафтопереробки ціни знизилися на 1,5%.



Зміна цін виробників промислової продукції в серпні 2024р*, %

серпень 2024 до липня 2024 серпень 2024 до серпня 2023 серпень 2024 до грудня 2023 січень -серпень 2024 до січня -серпня 2023 Промисловість загалом 102.2 131.2 121.0 116.3 Видобувна промисловість і розробка кар'єрів 100.4 107.4 101.4 106.8 Видобуток кам'яного вугілля 103.0 102.6 101.0 103.9 Видобуток сирої нафти та природного газу 100.5 109.2 102.0 108.9 Видобуток металевих руд 96.8 107.6 99.4 103.8 Переробна промисловість 101.1 109.2 109.2 108.0 Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 101.2 110.5 112.2 109.9 Виробництво м'яса та м'ясних продуктів 102.6 116.4 112.9 120.1 Виробництво молочних продуктів 102.9 117.8 108.8 112.7 Виробництво хлібу та хлібобулочних виробів 100.8 109.2 106.9 107.6 Виробництво цукру 95.9 89.7 108.6 93.0 Виробництво напоїв 100.1 104.7 104.3 106.3 Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, шкіряних виробів та інших матеріалів 100.6 103.1 100.0 105.4 Виробництво виробів із дерева, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 101.0 107.6 104.3 104.3 Виробництво коксу і продуктів нафтопереробки 98.5 116.1 95.2 112.3 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 100.3 106.6 107.0 104.8 Виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів 104.6 125.6 120.5 117.0 Виробництво гумових і пластмасових виробів. іншої неметалевої мінеральної продукції 100.5 110.8 108.3 111.9 Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів, окрім виробництва машин і устаткування 101.3 104.3 111.4 103.1 Машинобудування 101.0 105.8 104.9 105.9 Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 100.2 103.4 102.4 103.4 Виробництво електроустаткування 101.5 108.7 109.1 104.4 Виробництво машин і устаткування, не внесених до інших груп 100.4 106.1 104.4 109.9 Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних засобів 101.5 105.2 104.2 103.4 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря 103.6 156.2 132.5 125.7 Товари проміжного вжитку 100.4 107.1 108.5 105.3 Інвестиційні товари 100.9 107.4 106.0 107.8 Споживчі товари короткострокового користування 101.3 110.2 110.8 110.0 Споживчі товари довгострокового користування 100.5 105.5 103.8 104.8 Енергія 103.2 148.4 127.9 122.6

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.