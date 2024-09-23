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АНАЛІТИКА

Мінекономіки запускає серію тренінгів за програмою грантового навчання

12:57 23.09.2024 |

Економіка

 

Міністерство економіки розпочало серію тренінгів «Основи грантового фінансування для переробних підприємств. Розробка, написання та захист бізнес-плану».

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки, передає Укрінформ.

"Представники переробних підприємств зможуть безоплатно отримати індивідуальні консультації щодо чинних можливостей грантового фінансування, розібратися з впровадженням організаційних процесів для створення проєктів, бізнес-планів та грантових заявок", - йдеться у повідомленні.

Крім того, вони зможуть підготувати актуальну грантову заявку в режимі реального часу з професійним супроводом консультанта.

Кожен тренінг спрямований на підвищення компетентності власників та керівників підприємств переробної промисловості у сфері залучення грантового фінансування.

Навчальна програма реалізується в онлайн-форматі та доступна до кінця листопада 2024 року. Тренінги та воркшопи проходитимуть щотижня.

До навчання можуть долучитися представники підприємств молочної, хлібопереробної, косметичної, парфумерної галузі, галузі літальних апаратів та БПЛА, підприємств легкої промисловості та інших. Зареєструватись можна за посиланням.

Державна програма грантового навчання започаткована в межах урядової політики "Зроблено в Україні" за участю Ukraine-Moldova American Enterprise Fund, який підтримує ініціативи з просування реформ в Україні та трансформаційні проєкти.

Як повідомлялося, державний грант на створення або розвиток виробництв переробної промисловості започаткований урядом у 2022 році для підприємців, які прагнуть створити або розвинути свій бізнес у сфері переробки. Держава надає до 8 млн грн безповоротної допомоги для реалізації виробничих проєктів.
 

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