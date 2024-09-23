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АНАЛІТИКА

Мінцифри планує незабаром запустити «Дія. Підпис» для юросіб

10:48 23.09.2024 |

Економіка

 

У Міністерстві цифрової трансформації планують запустити для юридичних осіб «Дія. Підпис» найближчим часом.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» поінформувала заступниця директора Департаменту з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Валерія Ткач, відповідаючи на питання, що готує Мінцифри у плані новинок, передає кореспондент Укрінформу.

«Найближчим часом ми плануємо запустити «Дія. Підпис» для юридичних осіб, щоб бізнес також міг користуватися мобільним застосунком «Дія». Також будуть розширені категорії щодо подачі заяв до Міжнародного реєстру збитків і ветеринарний паспорт. Ми будемо повідомляти про оновлений функціонал», - заявила Ткач.

Згодом юридичні особи (так само, як наразі громадяни) отримають можливість послуговуватися «Дія.Підпис» («Дія ID») для віддаленої ідентифікації через мобільний застосунок.

Застосунок також зможе передавати електронні копії документів підприємства до інших інформаційно-комунікаційних систем і накладати віддалений кваліфікований електронний підпис.

Як повідомляв Укрінформ, 1 лютого 2024 року в Україні набула чинності постанова Кабінету Міністрів, яка розширює функціональні можливості порталу «Дія».
 

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