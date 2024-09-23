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АНАЛІТИКА

Зеленський підписав закон про збільшення оборонних видатків бюджету на 500 млрд грн

10:35 23.09.2024 |

Економіка, Право

 

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до бюджету на 2024 рік, що передбачає збільшення видатків на оборону майже на 500 млрд грн. Про це йдеться у картці закону, розміщеній на сайті Верховної Ради.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, закон, ухвалений депутатами 18 вересня, було передано президенту на підписання 20 вересня. Того самого дня Зеленський підписав документ.

Депутат від Голосу Ярослав Железняк підтвердив, що президент підписав закон №11417 щодо збільшення видатків на військові потреби.

За його словами, встановлено новий рекорд по видатках для України - 3,73 трлн гривень, що у 2,3 раза більше, ніж бюджет до початку повномасштабної війни.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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