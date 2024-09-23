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Умєров: Україна може виробляти більш ніж декілька мільйонів дронів
Міністр оборони України Рустем Умєров прогнозує істотне зростання обсягів виробництва українськими підприємствами безпілотних літальних апаратів (БпЛА).
Він нагадав, що цього року українська влада поставила за мету закупити понад мільйон дронів. "Ми зі свого боку не говорили, скільки дронів ми можемо виробити, але кілька мільйонів дронів ми можемо виробити, з яких держбюджет деякі речі оплачує, деякі кошти ми знаходимо у партнерів. Тобто наша можливість - більше кількох мільйонів дронів, і ми здатні їх зробити. На наступний рік ми не дамо ворогу нас обійти, тому що вже цього року ми будемо в кілька разів більше виробляти", - сказав Умєров у неділю, 22 вересня, в ефірі телемарафону, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".
Істотне розширення української ракетної програми
Іншим аспектом, якого торкнувся Умєров, стала українська ракетна програма. За словами посадовця, українське військово-політичне керівництво робитиме "все можливе, щоб у нас ракетна програма була наближена за кількістю до дронової програми".
"Ми розробили ракетну програму, вона досить потужна. Ми нею вже обмінялися з партнерами й очікуємо, скільки з тієї спроможності, скільки ми можемо будувати ракет і дронів, вони будуть підтримувати. Але вони вже надали нам поки що усну згоду на те, що вони будуть фінансувати це, і найближчим часом ми вже отримаємо фінальну письмову відповідь наших партнерів", - розповів Умєров. Про які саме типи ракет ідеться, урядовець не став уточнювати.
Нагадаємо, Україна не вперше просить партнерів замовляти озброєння для підтримки Сил оборони напряму в українських виробників. Крім того, напередодні президент України Володимир Зеленський запевнив, що завдані нещодавно масштабні удари по російських складах та базах зберігання боєприпасів здійснювалися винятково українськими далекобійними засобами ураження.
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