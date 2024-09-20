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АНАЛІТИКА

Базову соціальну допомогу буде запущено із січня 2025 року, прогнозує Жолнович

17:55 20.09.2024 |

Економіка

 

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович прогнозує, що базову соціальну допомогу буде запущено із січня 2025 року.

"Ми запроваджуємо орієнтовано на обрахунок домогосподарства пілотну програму - базова соціальна допомога, яка, я сподіваюся, із січня вже буде працювати. Вона буде абсолютно автоматизована, люди не будуть зовсім збирати жодні довідки і ніяк не будуть навантажені для того, щоб її отримувати", - сказала Жолнович під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, про що свідчить стенограма засідання.

За її словами, рівень покриття базової соціальної допомоги передбачається на рівні 4-4,5 тис. грн на одну людину, також вона не буде прив'язана до прожиткового мінімуму.

Як повідомлялося, раніше перший заступник міністра соцполітики Дар'я Марчак заявила, що міністерство розробило законопроєкт щодо впровадження уніфікованої базової соціальної допомоги.

У жовтні 2023 року міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що у 2024 році в Україні може з'явитися уніфікована гарантована соціальна допомога, яка залежатиме від базового доходу сім'ї.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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