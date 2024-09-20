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Мінсоцполітики планує впроваджувати накопичувальну пенсійну систему з 2026 року - Жолнович

17:39 20.09.2024 |

Економіка

 

Міністерство соціальної політики України планує впроваджувати накопичувальну пенсійну систему з 2026 року, повідомила міністр Оксана Жолнович.

"Ми розробили законопроєкт, який дає змогу відійти ще більше від формату прожиткового мінімуму в обрахунку пенсії (солідарна система - ІФ-У) і прив'язати її до середньої заробітної плати в Україні та середньої заробітної плати впродовж життя, яку отримала людина", - сказала Жолнович під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, про що свідчить стенограма засідання.

За її словами, у цільова модель буде виписана таким чином, що кожній людині в рамках солідарної системи покриватиметься 40% того заробітку, який вона заробляла протягом життя.

"Власне це є європейською вимогою, це є європейським стандартом, і разом з накопичувальною пенсійною системою, яку ми також плануємо впроваджувати з 2026 року, і пакет законопроєктів уже готовий, він буде поданий на Кабмін найближчим часом, пропонуємо рівень заміщення для пенсіонерів забезпечувати не нижче як 60%", - підсумувала Жолнович.

Як повідомлялося, раніше перший заступник міністра соціальної політики України Дар'я Марчак повідомила, що реформу солідарної пенсійної системи розробили й обговорюють з Міністерством фінансів України.

У вересні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у 2024 році буде проведено реформу солідарної пенсійної системи.

У жовтні 2023 року міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що уряд підготує всю інфраструктуру для накопичувальної пенсійної системи до 2025 року, але якщо війна триватиме, то запустити можна буде лише після перемоги.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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