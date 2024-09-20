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АНАЛІТИКА

Замість Найєма: Агентство з відновлення очолить мер Житомира Сухомлин, – ЗМІ

 

Кебінет Міністрів планує призначити головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури міського голову Житомира Сергія Сухомлина, який подав у відставку з посади мера напередодні.

Про це повідомляють джерела української редакції Forbes та УП в уряді.

Вони стверджують, що Кабінет Міністрів вже готує документи для призначення Сухомлина на посаду голови Держагентства.

Як повідомлялося, напередодні Сергій Сухомлин достроково склав повноваження міського голови. На позачерговій сесії Житомирської міської ради 19 вересня це рішення підтримали депутати.

Сухомлин був обраний на посаду міського голови Житомира у 2015 році. Вдруге його переобрали на виборах у 2020 році.

Нагадаємо, 18 червня Кабінет Міністрів звільнив Мустафу Найєма з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Найєм написав заяву про звільнення після того, як прем'єр-міністр Денис Шмигаль відмовився погодити його відрядження для участі у Конференції з питань відновлення України у Берліні. Він також заявив про "системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати повноваження", а також про протидію органів владі роботі очолюваного ним агентства.

Перед цим, 9 травня, Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади посади віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Сам Кубраков заявив, що керівництво фракції "Слуга народу" та очільник уряду Денис Шмигаль з ним це рішення не обговорювали.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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