Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада почала розгляд проєкту держбюджету-2025: Марченко презентував документ

14:22 20.09.2024 |

Економіка

 

Міністр фінансів України Сергій Марченко представив 20 вересня у парламенті проєкт Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік».

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

"Це третій бюджет, що готується під час повномасштабного вторгнення<...>. В таких непростих умовах та з обмеженими ресурсами ми змогли гарантувати основний пріоритет наступного року - безпеку країни. Можу впевнено сказати, що за планом бюджету на 2025 рік оборону України буде забезпечено", - повідомив Марченко.

Прогноз макропоказників на 2025 рік, що був закладений в проєкт бюджету, передбачає зростання реального ВВП на 2,7%; індекс споживчих цін - 9,5%; середньомісячна заробітна плата - 24 389 грн.

Доходи загального фонду держбюджету (без грантів та міжбюджетних трансфертів) заплановані у сумі 2,007 трлн грн, що на 411 млрд грн більше, ніж цього року.

Всі ключові параметри бюджету, наголосив Марченко, узгоджені з представниками Міжнародного валютного фонду під час нещодавної роботи технічної місії.

Як повідомлялось, Верховна Рада 18 вересня ухвалила в цілому закон про збільшення бюджету на 2024 рік на 500 млрд грн для фінансування військових потреб.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4445
  0,0063
 0,02
EUR
 1
 46,2396
  0,1297
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1281  0,09 0,21 41,7444  0,06 0,15
EUR 45,9119  0,00 0,00 46,6441  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3500  0,10 0,24 41,3700  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес