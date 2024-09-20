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Рада почала розгляд проєкту держбюджету-2025: Марченко презентував документ
14:22 20.09.2024 |
Міністр фінансів України Сергій Марченко представив 20 вересня у парламенті проєкт Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік».
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
"Це третій бюджет, що готується під час повномасштабного вторгнення<...>. В таких непростих умовах та з обмеженими ресурсами ми змогли гарантувати основний пріоритет наступного року - безпеку країни. Можу впевнено сказати, що за планом бюджету на 2025 рік оборону України буде забезпечено", - повідомив Марченко.
Прогноз макропоказників на 2025 рік, що був закладений в проєкт бюджету, передбачає зростання реального ВВП на 2,7%; індекс споживчих цін - 9,5%; середньомісячна заробітна плата - 24 389 грн.
Доходи загального фонду держбюджету (без грантів та міжбюджетних трансфертів) заплановані у сумі 2,007 трлн грн, що на 411 млрд грн більше, ніж цього року.
Всі ключові параметри бюджету, наголосив Марченко, узгоджені з представниками Міжнародного валютного фонду під час нещодавної роботи технічної місії.
Як повідомлялось, Верховна Рада 18 вересня ухвалила в цілому закон про збільшення бюджету на 2024 рік на 500 млрд грн для фінансування військових потреб.
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