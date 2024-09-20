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Держбюджет-2025: Кабмін пропонує виділити 43 мільярди на Дорожній фонд
14:15 20.09.2024 |
У проєкті державного бюджету на 2025 рік закладають витрати на Державний дорожній фонд, у розмірі 43,2 млрд грн.
Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
Як наголошується у презентації дежбюджеету, загальна сума включає видатки, повʼязані з утриманням автомобільних шляхів та боргових зобовʼязань Агентства відновлення і видатки на фонд внутрішніх водних шляхів.
Водночас очільниця бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа заявила, що не підтримує поновлення дорожнього фонду в 2025 році. "Усі акцизи треба спрямовувати на потреби оборони", - зазначила вона.
Нагадаємо, що цього року усі кошти з дорожнього фонду перенаправили на потреби оборони.
Як повідомлялося, 20 вересня Верховна Рада почала заслуховування проєкту бюджету 2025 року. Після цього почнеться внесення пропозиції до проекту бюджету до 1 жовтня і у середині жовтні (не пізніше 20-го) відбудеться перше голосування.
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