Зростання ВВП України в III кв.-2024 може перевищити прогноз НБУ 3,1% - заступник голови

Економіка України в третьому кварталі 2024 року розвивається дещо краще, ніж очікував Національний банк, і зростання ВВП за підсумками кварталу може перевищити прогноз 3,1%, повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

"Ми бачимо, що в третьому кварталі, незважаючи на наші побоювання того, що ВВП може суттєво сповільнитися, а економічна активність постраждати від енергетичної кризи, підприємства і населення непогано адаптуються до цих складних умов", - сказав він на монетарному брифінгу.

"І, найімовірніше, по третьому кварталу наші оцінки можуть бути навіть дещо вищими, ніж ми закладали в наш липневий прогноз, коли очікували 3,1%", - додав Ніколайчук.

Коментуючи прогноз Нацбанку зростання економіки 2025 року на 4,1%, який оптимістичніший за оцінки 2,7% від уряду і 2,5-3,5% від МВФ, заступник голови центробанку зазначив фактори, що дають змогу говорити про можливість такого зростання.

За його словами, зокрема, НБУ закладає продовження досить суттєвої фіскальної підтримки економіки. "Власне, той бюджет, який був наданий до Верховної Ради урядом, нам дає лише додаткові підтвердження цьому", - сказав він.

Ніколайчук нагадав, що в бюджет-2025 закладено $38 млрд зовнішньої підтримки, що дасть уряду змогу продовжити генерувати досить значний фіскальний імпульс в економіку, переважно за рахунок зовнішніх джерел.

"Насправді, можливо, наші оцінки виглядають і досить оптимістично, з огляду на те, що ми так само, як і наші колеги з інших організацій, закладаємо на наступний рік усе ще досить високі ризики безпеки. Водночас ми бачимо, наскільки стійка українська економіка, наскільки вона добре справляється з тими викликами, які виникають у різних сферах", - пояснив заступник голови НБУ.

Крім прикладу поточної ситуації в третьому кварталі цього року, він зазначив на закладених у прогноз НБУ очікуваннях зростання в сільському господарстві після його просідання через зниження врожайності цього року і продовження безперебійного функціонування "морського коридору", що сприятиме подальшому відновленню виробництва в багатьох секторах економіки.

"Цього року в нас є яскраве свідчення того, як це позитивно впливає на металургійну сферу, де ми в останні місяці спостерігаємо зростання виробництва на 15-20%", - зазначив Ніколайчук.

Як повідомлялося, МВФ в оновленому у вересні прогнозі за підсумками 2024 року очікує зростання економіки України на 3%, а наступного року прогнозує його в діапазоні від 2,5% до 3,5%.

Нацбанк України наприкінці липня 2024 року поліпшив прогноз зростання ВВП на цей рік із 3% до 3,7%. Водночас НБУ очікує його уповільнення в третьому кварталі до 3,1% і в четвертому до 2,3%. На 2025 рік НБУ погіршив прогноз зростання української економіки з 5,3% до 4,1%.