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АНАЛІТИКА

В Україні заблоковано ще 31 застосунок із нелегальними онлайн-казино

09:58 20.09.2024 |

Економіка

 

В Україні на платформі Google Play заблоковано 19 мобільних додатків із нелегальними азартними іграми. На платформі App Store - ще 12.

Про це йдеться в повідомленні Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Там зазначили, що це вдалося зробити за результатами співпраці з Google LLC.

У КРАІЛ нагадали, що протидія негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті посилилася після рішення Ради національної безпеки й оборони України від 20 квітня 2024 року "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті".

Рішення РНБО було ухвалено з метою захисту прав і законних інтересів громадян України та недопущення використання особливостей сфери азартних ігор державою-агресором.

"На сьогодні саме нелегальні оператори азартних ігор, у порушення вимог законодавства, використовують сервіси Google для популяризації своїх послуг та безпосереднього надання таких послуг через мобільні додатки", - підкреслили в Комісії.

Своєю чергою віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що ще 31 застосунок онлайн-казино заблоковано в Google Play та App Store за зверненням Мінцифри.

"Щодо Apple. Раніше App Store заблокував 50 застосунків, зараз - ще 12 - завдяки вашим листам", - повідовив Федоров.

У липні цього року американська корпорація Apple Inc. заблокувала в українському сегменті App Store 50 мобільних додатків з нелегальними азартними іграми.

Тоді ж стало відомо, що в Реєстрі лудоманів перебуває 7 874 особи. Кількість людей з обмеженнями через ігрову залежність зросла удвічі за перше півріччя 2024 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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