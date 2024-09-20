ВВП України в серпні знизився на 2,1% - ІЕД

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в серпні 2024 року проти аналогічного місяця попереднього року зменшився вперше з березня 2023 року - зниження становило 2,1%, тоді як у липні було зафіксовано зростання на 4,4%, такою є оцінка Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

"Додана вартість у сільському господарстві впала, за оцінкою ІЕД, на 23% рік до року через те, що збирання пшениці та інших культур було швидшим, ніж у 2023 році. Відповідно, більшість ранніх культур було зібрано в липні, коли за оцінкою реальна ВДВ в секторі зросла на 27%, залишивши менше врожаю для серпня цього року", - пояснює ІЕД негативну оцінку в Місячному економічному моніторингу.

Зазначається, що збирання кукурудзи та соняшнику також розпочалося раніше, однак це не змогло компенсувати зниження для інших культур. Крім того, врожайність нижча за рекордний показник 2023 року, тому загалом цього року врожай цього року буде меншим за минулорічний.

У тваринництві реальна ВДВ, за оцінкою ІЕД, була близькою до минулорічної, оскільки скорочення поголів'я великої рогатої худоби та надоїв молока були компенсовані помірним зростанням у птахівництві та поголів'ї свиней.

На думку інституту, ситуація в інших секторах істотно не змінилася. Зростання ВДВ у переробній промисловості в серпні прискорилося до 4,8% з 3,4% у липні, зокрема, тривало зростання в харчовій промисловості, машинобудуванні та металургії.

В ІЕІ вважають, що цьому сприяло поліпшення ситуації з доступом до електроенергії в серпні порівняно з липнем, хоча безпосередньо енергосектор у серпні-2024 не зміг вийти на показники серпня-2023.

Виробництво у видобувній промисловості збільшилося приблизно на 1% рік до року, а збільшення видобутку газу компенсувало зниження видобутку вугілля та залізної руди.

За оцінкою ІЕД, транспорт у серпні також спрацював зі зростанням ВДВ проти минулого року, на що вплинуло кілька ключових факторів.

"Укрзалізниця" прозвітувала про зростання перевезень на 15% рік до року. Цьому сприяло і те, що у серпні 2023 року був фактично відсутній експорт із морських портів Одеси, який зараз активно продовжує працювати. Однак на експорт із Дунайських портів негативно впливало низьководдя", - пояснив інститут.

У моніторингу наголошується, що стрімке зростання заробітних плат і відкладене на початку війни споживання сприяють швидкому зростанню роздрібної торгівлі, хоча оптова торгівля зростає дуже помірними темпами. Тому, за оцінкою ІЕД, зростання реальної ВДВ у торгівлі в серпні становило 7% рік до року, що близько до показника липня.

Як повідомлялося, Мінекономіки оцінило зростання ВВП України в серпні 2024 року порівняно із серпнем минулого року в 3,5% [±1%], а загалом за підсумками 8 місяців - у 3,9% [±1%].