Інфляція помірно зростатиме у найближчі місяці - Нацбанк

Тиск на ціни зберігатиметься найближчим часом, проте в наступному році інфляція сповільниться.

Про це повідомили в Національному банку України, передає Укрінформ.

«Упродовж останніх місяців інфляція очікувано пришвидшилася. У серпні споживча інфляція зросла до 7,5% у річному вимірі, що було близьким до липневого прогнозу НБУ. Фундаментальний ціновий тиск, вимірюваний показником базової інфляції, також посилювався (6,5% p/p)», - йдеться у повідомленні.

При цьому зростання споживчих цін пояснюється впливом гірших цьогорічних врожаїв, збільшенням витрат бізнесу на продовольчу сировину, енергію й оплату праці, а також ефектами від послаблення обмінного курсу гривні в попередні місяці. Однак інфляційні очікування залишалися доволі стійкими, стверджують в НБУ.

Прогнозується, що інфляція помірно зростатиме в найближчі місяці через розширення сукупного попиту внаслідок бюджетних видатків, збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, підвищення акцизів.

"Однак виважена монетарна політика НБУ та зменшення зовнішнього цінового тиску сприятимуть поступовому сповільненню інфляції та її поверненню до цілі 5% упродовж наступних років. Для досягнення цілі НБУ, зокрема, підтримуватиме контрольовану ситуацію на валютному ринку", - переконують в НБУ.

Як повідомлялося, Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 13%. Цей рівень діятиме з 1 жовтня 2024 року.