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На програму доступних кредитів для підприємств ОПК виділені ₴263 мільйони
15:57 19.09.2024 |
На нову бюджетну програму з відшкодування відсотків по кредитах для підприємств ОПК виділено 263,4 млн грн.
Про це повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, передає Укрінформ.
«У межах внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" 18 вересня Верховна Рада України підтримала виділення коштів Мінстратегпрому на фінансування програми доступних кредитів для підприємств ОПК в розмірі 263,4 мільйона гривень», - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що кошти виділяються в межах нової бюджетної програми КПКВК 2601040 «Відшкодування відсотків за кредитами, які надаються підприємствам оборонно-промислового комплексу, які беруть участь у виконанні заходів державних цільових програм, пов'язаних із розвитком оборонно-промислового комплексу».
За умовами програми, виробники зможуть брати кредит до 100 млн грн на оборотний капітал стоком до 3 років і до 500 млн грн на інвестиційні проєкти до 5 років. Відсоткова ставка по кредиту становитиме 5%.
Виділення фінансування - це один з етапів, наступним стане прийняття відповідних постанов КМУ. Тоді пільгове кредитування буде доступне для підприємств, визначених Мінстратегпромом критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу.
Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в цілому закон про збільшення бюджету на 2024 рік на 500 млрд грн на військові потреби. Виділені Верховною Радою 495,3 млрд гривень на оборону країни будуть спрямовані на виплати військовослужбовцям та закупівлю озброєння і військової техніки для армії.
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