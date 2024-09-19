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АНАЛІТИКА

Рада підтримала обовʼязкову прозорість цін на будматеріали в Prozorro

13:53 19.09.2024 |

Економіка, Право

 

Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт #11057 про обовʼязкову публікацію кошторисів з конкретними цінами, необхідних для будівництва матеріалів на Prozorro.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його інформацію в цілому "за" законопроєкт проголосували 267 народних депутатів.

Як розповіли в Центрі протидії корупції, законопроєкт відкриває інформацію про всі ціни на будівництві (вартість будівельних матеріалів). Це дозволяє зрозуміти, чи намагаються держоргани завищити ціни з корупційною метою.

"Інформація про ціни на будівництво більшості обʼєктів - наприклад, дитячих садочків, шкіл, лікарень - зʼявиться одразу після набрання чинності законопроєкту.

А ціни на будівництво фортифікацій будуть відкриті в безпечному обсязі через 60 днів після набрання чинності. Тобто, публічними будуть тільки назва замовника та ціни на будівельні матеріали для фортифікацій. Назви компаній, які виконують будівництво фортифікацій, місце будівництва та інші дані залишаться закритими", - зазначили в ЦПК.

Ініціаторка законопроєкту - голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна.
За матеріалами: Економічна правда
 

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