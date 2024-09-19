Агенція закупівель Міноборони у вересні придбала дронів на понад 160 мільйонів та побила рекорд по дешевизні

Держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міноборони у вересні за результатами тендерів уклала угоди на постачання 1300 дронів DJI Mavic різних модифікацій на 162,69 млн грн.

Про це свідчать дані в системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

Зазначається, що законтрактовано пів тисячі дронів з тепловізорами Mavic 3T (Thermal) по ціні 139 670 грн та 140 590 грн за стандартний комплект (без додаткових батарей).

Як пише видання, це рекордно низька ціна для закупівель в "Прозорро". Попередній рекорд належав військовій частині А 4638, яка у серпні придбала нічні мавіки по 142 887 грн.

Ще п'ять договорів "Агенція оборонних закупівель" уклала на постачання восьмисот дронів DJI Mavic 3Е. Ціна за комплект денних мавіків 3Е склала від 114 646 грн до 116 666 грн. Однак ці дрони придбані з додатковими трьома батареями та окремим зарядним пристроєм для них, і це приблизно на 25 тис грн збільшує стандартну комплектацію дрона.

У квітні Агенція закуповувала дрони у такій комплектації в середньому по 127 тис грн.

Як повідомлялося, українські виробники безпілотних технологій зможуть вперше взяти участь у тендерах, які організовує Коаліція дронів в межах Контактної групи з питань оборони України.