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Св. Франциск Асізський
Естонська компанія вироблятиме ракетні системи в Україні
23:51 18.09.2024 |
Естонська оборонна компанія Frankenburg Technologies оголосила, що почне виробництво протидронових ракетних систем в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як зазначає видання, заява компанії Frankenburg Technologies є ознакою зацікавленості європейських виробників зброї у відкритті виробничих потужностей на українській землі.
Що відомо про Frankenburg Technologies
Компанія Frankenburg Technologies створена лише у січні 2024 року за участю провідних діячів оборонної та технологічної промисловості Естонії.
Компанію консультує екскомандувач Силами оборони Естонії генерал Естонії Мартін Герем, а генеральний директор Milrem Robotics Кулдар Ваарсі приєднався в якості стратегічного інвестора.
Співзасновником компанії є Тааві Мадіберк, генеральний директор естонського виробника суперконденсаторів Skeleton Technologies, який має інвестиції в Німеччині та Франції та технологічне партнерство з Siemens.
Згідно з документами компанії, із Frankenburg Technologies пов'язаний Маргус Ліннамяе, один з найбагатших бізнесменів Естонії.
Компанія призначила генеральним директором в Україні Сергія Кошмана, який раніше працював експертом Офісу президента України та Nokia Siemens Networks.
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