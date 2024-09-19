Швейцарія виділить 58,7 млн франків на цифровізацію України до 2028 року

Швейцарське агентство розвитку та співробітництва (SDC) протягом 2024-2028 рр. виділить 58,7 млн франків на цифровізацію та розвиток регіонів України, зокрема на цифровізацію охорони здоров'я, освіти, гуманітарного розмінування та електронний нотаріат.

Як повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, це передбачено підписаним у середу меморандумом.

"Зустрівся з Феліксом Бауманном, послом Швейцарії в Україні. Головний результат зустрічі - підписання меморандуму на 58,7 млн франків (68,1 млн доларів) зі Швейцарським агентством розвитку та співробітництва (SDC)", - написав Федоров у телеграмі.

За його словами, кошти виділятимуть протягом 2024-2028 років, їх використають на цифровізацію та розвиток регіонів України, проєкти реалізовуватимуть у межах програми EGAP, яку виконує Фонд "Східна Європа". "У фокусі - цифровізація послуг охорони здоров'я, електронний нотаріат, освіта, гуманітарне розмінування, а також продовжуємо перезапуск Державної служби статистики. Частину коштів скерують на підтримку прифронтових регіонів, важливо забезпечити доступ до державних послуг у кожній громаді", - перерахував Федоров напрями використання коштів.

Федоров нагадав, що за підтримки уряду Швейцарії лише 2024 року запустили "шлюб онлайн" і пілот проєкту "Мрія" для 40 шкіл, почали тестувати "Дію" для держслужбовців. "Провели черговий міжнародний Дія.Summit у Цюриху, посилюємо міжнародний бренд цифрової України. Саме там підписали Меморандум про відкриття Govtech-центру разом зі Всесвітнім економічним форумом", - зазначив Федоров.

Загалом Швейцарія підтримує цифровізацію з 2015 року через програму EGAP, за весь час партнери виділили понад 30 млн франків.