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АРМА знайшло управителя на понад 400 арештованих вагонів
22:56 18.09.2024 |
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) провело конкурс на управителя партією з 434 вагонів, які раніше заарештували й передали у користування Укрзалізниці. Про це повідомляє пресслужба АРМА.
Із загальної кількості 21 500 вагонів - це перший лот, який знайшов свого управителя, вказують в АРМА.
Переможцем конкурсу визнано зареєстроване у Києві у 2017 році ТОВ "Фінансово-промислова компанія "Ресурсгруп". Це багатопрофільна торгова компанія, що постачає ресурси, матеріали та обладнання підприємствам енергетичного, металургійного, промислового та будівельного сектору. Бенефіціарним власником Ресурсгруп у відкритих реєстрах вказано Дмитра Біленького. АРМА звернулося до правоохоронних органів для перевірки переможця конкурсу на приналежність чи зв'язок з представниками РФ.
За інформацією Укрзалізниці, у 2023 році ці вагони не використовувалися за своїм призначенням. Частина з них потребує ремонту.
Згідно з умовами договору новий управитель зобов'язався сплачувати 85% від отриманого доходу до державного бюджету з встановленим мінімальним гарантійним платежем, допоки не почне постійно користуватись вагонами.
Також АРМА отримало рішення Печерського районного суду Києва про передання в управління ще 100 вагонів. Актив уже розбитий на лоти для подальшого огляду, підготовки до оцінки та пошуку управителя.
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