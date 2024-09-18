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«Зроблено в Україні»: ще три індустріальних парки отримали держфінансування
14:48 18.09.2024 |
Ще три індустріальні парки - «Коростень», «БФ Термінал» та «Вінницький індустріальний парк» - отримали державне фінансування у межах політики «Зроблено в Україні».
Про це повідомило Міністерство економіки України, передає Укрінформ.
Зазначається, що індустріальний парк "Коростень" на Житомирщині отримає 83,5 млн грн із необхідних 167 млн грн для будівництва під'їзної дороги.
Індустріальному парку "БФ Термінал" у Закарпатській області компенсують близько 148 млн грн із 316,6 млн грн, необхідних для будівництва залізничних колій та електричної інфраструктури.
"Вінницький індустріальний парк" отримає біля 116 млн грн з 232 млн грн, необхідних для облаштування проїздів на території парку.
"Державна програма стимулювання розвитку індустріальних парків вирішує суттєву проблему - відсутність необхідної інженерно-транспортної інфраструктури. Підтримка будівництва доріг та інших інфраструктурних елементів створює умови для залучення інвесторів та розвитку бізнесу в різних регіонах", - прокоментував заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.
Як повідомлялося, у державному бюджеті на 2024 рік на виконання програми розвитку індустріальних парків закладено 1 млрд грн. Програма передбачає фінансування до 150 млн грн для кожного парку на безповоротній основі, покриваючи до 50% кошторисної вартості робіт. Для деокупованих територій держава покриває 80% вартості робіт.
Із 23 липня в Україні розпочався прийом заявок від індустріальних банків на отримання державного фінансування на розвиток.
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