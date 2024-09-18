Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Зроблено в Україні»: ще три індустріальних парки отримали держфінансування

14:48 18.09.2024 |

Економіка

 

Ще три індустріальні парки - «Коростень», «БФ Термінал» та «Вінницький індустріальний парк» - отримали державне фінансування у межах політики «Зроблено в Україні».

Про це повідомило Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

Зазначається, що індустріальний парк "Коростень" на Житомирщині отримає 83,5 млн грн із необхідних 167 млн грн для будівництва під'їзної дороги.

Індустріальному парку "БФ Термінал" у Закарпатській області компенсують близько 148 млн грн із 316,6 млн грн, необхідних для будівництва залізничних колій та електричної інфраструктури.

"Вінницький індустріальний парк" отримає біля 116 млн грн з 232 млн грн, необхідних для облаштування проїздів на території парку.

"Державна програма стимулювання розвитку індустріальних парків вирішує суттєву проблему - відсутність необхідної інженерно-транспортної інфраструктури. Підтримка будівництва доріг та інших інфраструктурних елементів створює умови для залучення інвесторів та розвитку бізнесу в різних регіонах", - прокоментував заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Як повідомлялося, у державному бюджеті на 2024 рік на виконання програми розвитку індустріальних парків закладено 1 млрд грн. Програма передбачає фінансування до 150 млн грн для кожного парку на безповоротній основі, покриваючи до 50% кошторисної вартості робіт. Для деокупованих територій держава покриває 80% вартості робіт.

Із 23 липня в Україні розпочався прийом заявок від індустріальних банків на отримання державного фінансування на розвиток.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4508
  0,0408
 0,10
EUR
 1
 46,1099
  0,0146
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1896  0,02 0,06 41,7933  0,03 0,07
EUR 45,8813  0,05 0,11 46,5929  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4450  0,05 0,11 41,4650  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес