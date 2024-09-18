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Зобов'язання перед МВФ: Рада відновила трирічне планування місцевих бюджетів

14:31 18.09.2024 |

Економіка, Право

 

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо відновлення середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні та приведення окремих його положень у відповідність із законами України".

Відповідний законопроєкт №11131 у другому читанні підтримали 287 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Закон передбачає відновлення середньострокового планування, а також адаптацію бюджетних норм у відповідність до актуальних потреб громад і викликів, з якими стикається країна, пояснювали раніше у Мінфіні.

Серед основних положень закону:

* відновлення середньострокового планування місцевих бюджетів, що допоможе органам місцевого самоврядування краще прогнозувати та управляти наявними фінансовими ресурсами;

* підтримка регіонів, що відновлюються після руйнувань та окупації, із забезпеченням необхідної гнучкості в бюджетному плануванні;

* розширення можливостей місцевих громад для залучення фінансування через запозичення та гарантії з метою стимулювання економічного розвитку та інвестицій.

У Мінфіні раніше повідомляли, що законопроєкт розроблено на виконання зобов'язань України перед МВФ, а також з урахуванням, що в цьому році вже відновлено середньострокове бюджетне планування на державному рівні, а бюджетну декларацію на 2025-2027 роки схвалено урядом та подано до Верховної Ради.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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