Надходжень від економбронювання у держбюджет-2025 не закладено - Свириденко

Проєкт державного бюджету України на 2025 рік побудовано без урахування запуску будь-якої нової програми економічного бронювання, повідомила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

"У бюджет на 2025 рік надходження від економічного бронювання не закладено. Я вважаю, що до економічного бронювання ми зможемо повернутися в тому випадку, коли ми вже розуміємо, що в армії є достатні ресурси для того, щоб продовжувати боротьбу", - сказала вона на "Бізнес-сніданку з Forbes Україна".

"Я можу сказати ще раз: мобілізація - №1, бронювання далі вже послідовно №2", - наголосила перша віцепрем'єрка.

Свириденко зазначила, що дискусія про економічне бронювання - це теж дискусія про те, як збільшити фінансування оборони.

За її словами, у тіні частково працює 1,7 млн осіб, а також існує потенціал легалізації зарплат у різних секторах економіки.

"За нашими розрахунками до 100 млрд грн ми можемо додатково отримати за рахунок впровадження економічного бронювання", - повідомила перша віцепрем'єрка.

Вона уточнила, що дискусія про економічне бронювання може перейти в площину практичної реалізації "найближчим часом, якщо військові скажуть, що це точно не порушить баланс в армії, не порушить баланс мобілізації".

Свириденко наголосила, що дискусія про економічне бронювання - це теж дискусія про те, як збільшити фінансування оборони.

За її словами, у тіні частково працює 1,7 млн осіб, а також існує потенціал легалізації зарплат у різних секторах економіки.

"За нашими розрахунками до 100 млрд грн ми можемо додатково отримати за рахунок впровадження економічного бронювання", - повідомила перша віцепрем'єрка.

Вона уточнила, що дискусія про економічне бронювання може перейти в площину практичної реалізації "найближчим часом, якщо військові скажуть, що це точно не порушить баланс в армії, не порушить баланс мобілізації".

Свириденко додала, що всередині команди триває дискусія і порівнюються різні моделі, на її думку, суб'єктом має бути роботодавець, спроможний сплачувати податки.

Як повідомлялося, голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев напередодні зазначив зростання прогнозу надходжень податку на доходи фізосіб в урядовому проєкті держбюджету-2025 на 45%.

Прем'єр України Денис Шмигаль 14 вересня підтвердив плани уряду найближчим часом оновити процедуру бронювання для бізнесу відповідно до принципу "воюй або працюй", наголосивши на наявності можливості збільшити загальну кількість заброньованих понад нинішніх понад 900 тис.

"У нас сьогодні понад 900 тис. осіб у бізнесі заброньовано. Це важливий показник. Ми розуміємо, що можемо припускати ще більшу кількість заброньованих у бізнесі, але за умови, що повністю дотримана математика мобілізації", - сказав він.

Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк у середині серпня, за даними "Forbes Україна", повідомив, що кількість заброньованих військовозобов'язаних громадян України наразі становить близько 930 тис. і за тиждень перетне позначку в 1 млн.

Стосовно мобілізації, Гаврилюк зазначив, що насьогодні вона не забезпечує потреби армії, тому що мобілізований стане бійцем тільки через три-шість місяців.