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Видатки загального фонду держбюджету за 8 місяців становили ₴2,1 трильйона

11:56 18.09.2024 |

Економіка

Видатки загального фонду держбюджету за 8 місяців становили &#8372;2,1 трильйона

 

Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету за січень-серпень 2024 року становить 2,1 трлн гривень, що на 10,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів України з посиланням на дані місячної звітності Державної казначейської служби.

«За січень - серпень 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 2,1 трлн грн, що на 206,5 млрд грн, або на 10,9% більше проти аналогічного періоду минулого року. У тому числі у серпні було витрачено 286,2 млрд гривень», - йдеться в повідомленні.

Найбільші суми видатків, за вісім місяців 2024 року спрямовано на оплату праці з нарахуваннями - 817,5 млрд грн, або 39% від загального обсягу видатків (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 6,3%). Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 620,2 млрд грн.

На соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) витрачено 376,7 млрд грн або 18% від загального обсягу видатків. З них 182,3 млрд грн становить трансферт Пенсійному фонду.

На оплату використання товарів і послуг спрямовано 331,3 млрд грн або 15,8% від загального обсягу видатків. З них 182 млрд грн - для підтримки Збройних сил України та інших військових формувань, і 102,9 млрд грн - перераховано Національною службою здоров'я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

На обслуговування державного боргу за січень-серпень витрачено 204,1 млрд грн, або 9,7% від загального обсягу видатків.

На субсидії та поточні трансферти підприємствам витрачено 192,2 млрд грн або 9,2% від загального обсягу видатків. З них 163,6 млрд грн спрямовано на придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України, а 15 млрд грн - на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва.

Також 115,3 млрд грн спрямовано на трансферти місцевим бюджетам, що становить 5,5% від загального обсягу видатків.

Як повідомляв Укрінформ, за січень - липень 2024 року Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету за січень-липень 2024 року становить 1,8 трлн гривень, що на 10,3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зокрема, у липні було витрачено 264,3 млрд грн.
 

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