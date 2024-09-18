Зростання ВВП України в серпні прискорилося до 3,5% і за 8 міс. становило 3,9% - Мінекономіки

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в серпні 2024 року порівняно із серпнем минулого року становило 3,5% [±1%], що краще за червневий і липневий показники - 1,1% і 2,7% відповідно, але гірше за травневий і квітневий - 3,7% і 4,3% відповідно, таку попередню оцінку Міністерство економіки оприлюднило в середу.

За оцінками Мінекономіки, загалом за підсумками восьми місяців 2024 року економіка України зросла на 3,9% [±1%] порівняно з 4% за підсумками семи місяців і 4,1% - за підсумками першого півріччя, що дає змогу підтвердити прогноз за підсумками року на рівні 3,5%.

"Основний внесок у зростання економіки зробила промисловість і позитивна динаміка в транспорті, будівництві та внутрішній торгівлі. Крім того, в серпні вперше за останні три місяці бізнес поліпшив оцінки діяльності на найближчу перспективу", - наводяться в релізі на сайті Мінекономіки слова першої віцепрем'єрки - міністерки економіки Юлії Свириденко.

Вона додала, що також уперше за останні два місяці покращилися споживчі настрої, що зумовлено мінімальними "віяловими" відключеннями електроенергії протягом місяця. Перша віцепрем'єрка зазначила, що багато компаній налагодили її прямий імпорт.

Свириденко також відзначила роботу Українського морського коридору та високий інвестиційний попит на машинобудування і будівельні матеріали.

Пожвавлення промисловості справило позитивний вплив на транспортну галузь - зросли обсяги внутрішніх залізничних перевезень і переробки вантажів у морських портах. У будівництві зросли обсяги будівельно-монтажних робіт. Основним драйвером галузі стали відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, проведення капітальної реконструкції та ремонт дорожнього покриття на аварійних ділянках, зазначається в релізі.

У внутрішній торгівлі спостерігалося зростання обороту за рахунок збільшення споживчого попиту.

Водночас Мінекономіки зазначило, що дефіцит кваліфікованих спеціалістів негативно впливає на очікування бізнесу та стримує їхню економічну активність.

Зазначається, що падіння обсягів виробництва в сільському господарстві спричинило менші обсяги врожаю ярих культур порівняно з минулим роком. На це вплинули погодні умови в період вегетації та дозрівання рослин.

Однак позитивна динаміка зберігається у тваринництві завдяки стабільному попиту на внутрішньому ринку та державній підтримці виробників.

Як повідомлялося, МВФ в оновленому у вересні прогнозі за підсумками 2024 року очікує зростання економіки України на 3%, а наступного року прогнозує його в діапазоні від 2,5% до 3,5%.

Нацбанк України наприкінці липня поліпшив прогноз зростання ВВП на цей рік із 3% до 3,7%, водночас НБУ очікує його уповільнення в третьому кварталі до 3,1% і в четвертому до 2,3%. На наступний рік НБУ погіршив прогноз зростання української економіки з 5,3% до 4,1%.