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АНАЛІТИКА

Уперше в тендерах Коаліції дронів можуть узяти участь українські компанії – Міноборони

23:57 17.09.2024 |

Економіка

 

Українські виробники безпілотних технологій уперше зможуть узяти участь у тендерах, які організовує Коаліція дронів у межах Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

"Серія тендерів передбачає два лоти: на виробництво вдосконалених FPV-дронів і дронів-перехоплювачів. До участі в цих тендерах уперше запрошуються українські компанії, що є важливим кроком для підтримки вітчизняного виробництва", - наголошується в повідомленні.

Для участі в тендері виробникам необхідно зареєструватися на сайті Міністерства оборони Великої Британії та подати заявки. Пропозиції щодо FPV-дронів приймаються до 14 жовтня, а для дронів-перехоплювачів - до 11 листопада.

Усі подані заявки будуть розглянуті членами Коаліції дронів, після чого оберуть переможців.

"Компанії, які переможуть у тендерах, отримають замовлення на виробництво дронів для подальшого тестування та оцінки. У разі успішних результатів тестування планується масштабне замовлення FPV-дронів від компаній-переможців", - зазначили в Міноборони.

"Мета цієї коаліції - забезпечити промислове виробництво FPV-дронів, щоб створити технологічну перевагу над ворогом на довгострокову перспективу. Важливо не тільки масштабувати виробництво на Заході, а й підтримати українські компанії, здатні виробляти таку техніку. Тому ми вперше залучаємо вітчизняних виробників до участі в тендерах", - зазначила заступниця міністра оборони України з цифровізації Катерина Черногоренко.

Коаліція дронів була створена в лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі Рамштайн.

Ініціатива запропонована Латвією і координується разом із Великою Британією. До складу Коаліції входять 16 країн-партнерів, які вже постачають Україні дрони.

На акумульовані кошти в розмірі 50 мільйонів євро планується закупівля ще 20-30 тисяч дронів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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