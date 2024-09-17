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АНАЛІТИКА

На початку жовтня у Києві відбудеться другий Міжнародний форум оборонних індустрій - Камишін

18:16 17.09.2024 |

Економіка

 

Другий Міжнародний форум оборонних індустрій відбудеться в Україні в жовтні, повідомив радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін.

"У перший тиждень жовтня до Києва приїдуть представники оборонної індустрії з усього світу. Ми проводили такий форум торік наприкінці жовтня", - сказав Камишін на конференції Global Outlook: Fostering unity, організованій "Європейською бізнес асоціацією".

Як відомо, перший Міжнародний форум оборонних індустрій (DFNC1) відбувся в Києві 29 вересня. Він об'єднав 252 компанії виробників озброєнь і військової техніки більш ніж із 30 країн. У заході брали участь виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники складних технологій із держав-партнерів.

У рамках форуму було підписано близько 20 документів, зокрема угод і меморандумів про виготовлення дронів, ремонт і виробництво бронетехніки та боєприпасів. Важливою подією форуму стало створення Альянсу оборонних індустрій, до якого на момент закриття форуму приєдналися 38 компаній із 19 країн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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