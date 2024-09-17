«Земельний банк» дозволить вивести з тіні сотні тисяч гектарів держугідь - Фонд держмайна

Проєкт «Земельний банк», який у вівторок презентував Фонд державного майна України, має трансформувати ринок державних сільгоспземель і збільшити надходження до бюджетів від користування землями.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство економіки України.

«Земельний банк» відкриває для аграріїв можливість орендувати державні землі на прозорих та конкурентних засадах через онлайн-аукціони у системі Prozorro.Продажі. Станом на сьогодні оголошено вже 45 аукціонів у Вінницькій, Львівській, Волинській, Черкаській, Запорізькій та Одеській областях площею від 2 до 262 га. Перші торги відбудуться 1 жовтня. Всього ж до кінця року буде передано в оренду 1905 земельних ділянок загальною площею близько 100 тис. га», - зазначила виконувачка обов'язків голови Фонду держмайна Іванна Смачило.

За її словами, реформа ринку державних сільгоспземель матиме потужний економічний, антикорупційний ефект та велике значення у підтримці бізнесу. «Земельний банк» дозволить поступово вивести з тіні сотні тисяч гектарів державних угідь.

Зазначається, що у ФДМУ працюють також над другим пулом «Земельного банку», до якого увійдуть близько 250 тис. га. Реалізація цього етапу проєкту запланована на 2025 рік.

«Ринок земель сільськогосподарського призначення - один із найконкурентніших у системі. У середньому за такі ділянки на відкритих онлайн-аукціонах змагається понад три учасники. В результаті конкуренції вартість оренди комунальних сільгоспземель на торгах зростає у майже 3,5 раза. Так, від початку реформи громади отримують понад 642,2 млн гривень щорічно. Очікуємо, що цей досвід пошириться і на нові типи земель в системі - державні ділянки «Земельного банку», - зазначив голова правління АТ «Прозорро.Продажі» Сергій Бут.

Як повідомлялося, від початку 2024 року організатори земельних торгів у системі Prozorro.Продажі заробили вже понад ₴1 мільярд. Таку суму принесли понад 5,3 тис. успішно завершених онлайн-аукціонів. За вказаний період були придбані 75 сільгоспділянок на майже ₴17,8 мільйона юрособами, які з 1 січня можуть купувати такі землі. Ще понад ₴497,5 мільйона надійшло з продажу комунальної й державної землі не сільськогосподарського призначення та приватних сільгоспземель.

За три роки в Україні були придбані 567,32 тис. га землі сільськогосподарського призначення, найбільше - 179,92 тис. га - у 2023 році.