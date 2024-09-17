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АНАЛІТИКА

Україна провела перші секторальні консультації з Єврокомісію у сфері транспорту

Україна провела перші секторальні консультації з Єврокомісію у сфері транспорту

 

Україна провела перші секторальні консультації з Єврокомісією в межах переговорного процесу щодо узгодження українського законодавства у сфері транспорту.

Про це у Фейсбуці повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач, передає Укрінформ.

«Сьогодні (16 вересня - ред.) працювали в Брюсселі - разом з Ольгою Стефанишиною та Єврокомісією погоджували алгоритм переговорного процесу у сфері транспорту. Це перші секторальні консультації щодо переговорного процесу», - йдеться в повідомленні.

Україна провела перші секторальні консультації з Єврокомісію у сфері транспорту

 

Деркач зауважив, що робочі консультації - це частина підготовки до двосторонньої зустрічі України та Єврокомісії у рамках офіційного скринінгу нашого законодавства у контексті євроінтеграції.

За словами заступника міністра, після двосторонньої зустрічі Єврокомісія підготує та затвердить звіт щодо узгодження українського законодавства у транспортній сфері та сформує умови для відкриття переговорів за цим розділом.

«Мовою цифр - це майже 3 тисячі нормативних актів у сфері транспорту. З них майже 400 - потрібно імплементувати до українського законодавства. Йдеться про автомобільний транспорт та суспільно важливі перевезення, дорожнє господарство, залізничний, авіаційний, морський та річковий транспорт, а також транс'європейські мережі та інші кроссекторальні питання», - додав Деркач.

Наступні місяці сторони напрацьовуватимуть рамки наближення українського та європейського законодавства у цих сферах.

Як повідомлялося, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури підписало меморандум із Європейським залізничним агентством (ERA), який передбачає співпрацю у сфері технічної гармонізації залізничних систем Євросоюзу та України.

Ключові теги: ЄС
 

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