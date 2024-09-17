ЄС надав Україні допомогу вже на EUR118 млрд - віцепрезидент ЄК

Євросоюз до теперішнього часу надав Україні допомогу на EUR118 млрд, заявив у вівторок Європарламенту віцепрезидент Єврокомісії (ЄК) Валдіс Домбровскіс.

"До теперішнього часу вся допомога Україні та її народу від ЄС та її держав-членів досягла EUR118 млрд", - ідеться в заяві Домбровскіса, опублікованій на сайті ЄК.

До цієї суми, зокрема, входять 25,2 млрд макрофінансової допомоги, 17 млрд для країн ЄС з метою допомоги біженцям, 14 млрд, зібраних через фонд Ukraine Facility, 12 млрд у позиках, субсидіях і гарантіях від країн Євросоюзу.

Крім того, йдеться про EUR43,5 млрд військової допомоги, з яких 6,1 млрд надійшли від Європейського фонду миру.

Як зазначив Домбровскіс, на території ЄС уже підготували 60 тис. українських військових, а нинішня мета - навчити до кінця зими ще 15 тис. військовослужбовців. Також він сказав, що ЄС виконав мету - поставити Києву мільйон снарядів - на 70%.

Він нагадав, що Євросоюз виділив EUR1,4 млрд прибутку від заморожених російських активів на постачання зброї Україні.

"Близько EUR1,4 млрд уже було спрямовано через Європейський фонд миру на постачання пріоритетного озброєння Україні, включно з артилерійськими снарядами та засобами ППО, а також - уперше - на закупівлі товарів, вироблених українською оборонною промисловістю", - зазначалося в заяві.

За словами Домбровскіса, більша частина закупленої зброї має надійти до України до кінця 2024 року.

Крім того, віцепрезидент Єврокомісії повідомив, що ЄК працює "над реалізацією рішення G7 щодо надання Україні фінансування в розмірі $50 млрд, що становить приблизно EUR46 млрд, які будуть відшкодовуватися за рахунок очікуваних доходів від блокованих російських активів".

У серпні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС уже почав передавати доходи від заморожених активів Росії українській стороні і країнам блоку, які постачатимуть Києву озброєння.

Боррель зазначав, що передбачається використовувати ці кошти для закупівель "пріоритетного військового оснащення". Зокрема, йдеться, за його словами, про додаткові засоби ППО та артилерійські боєприпаси.