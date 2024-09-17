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Євросоюз планує виділити Україні до €40 мільярдів допомоги до кінця року - FT
09:50 17.09.2024 |
Європейський Союз планує надати Україні нові позики на суму до 40 мільярдів євро до кінця року, незалежно від участі Сполучених Штатів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Financial Times.
За словами трьох співрозмовників газети, такий крок розробляється на тлі занепокоєння Брюсселя щодо Угорщини, яка може перешкодити блоку схвалити гарантії, необхідні Сполученим Штатам для участі у плані з використання російських заморожених активів.
Офіційний Будапешт прагне відкласти рішення щодо цього плану до часу після президентських виборів у США 5 листопада.
Проте Брюссель повинен почати роботу над будь-якою альтернативою цьому плану впродовж наступних кількох тижнів, оскільки такий крок залежатиме від повноважень, термін дії яких закінчується наприкінці року.
Зазначається, що ЄС планує залучити невизначену кількість мільярдів кредитів Україні до кінця 2024 року.
Остаточна цифра може коливатися від 20 до 40 мільярдів євро і буде визначена Єврокомісією після консультацій з державами-членами.
Слід зауважити, що такий крок потребуватиме підтримки простої більшості країн ЄС, а не одностайності, позбавляючи таким чином Угорщину права вето.
У червні лідери G7 погодилися надати Україні позику в розмірі 50 мільярдів доларів США, яка має бути погашена за рахунок майбутніх прибутків від приблизно 260 мільярдів євро заморожених російських іноземних резервів, більша частина яких зберігається в Euroclear - бельгійському центральному депозитарії цінних паперів.
Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько 20 мільярдів доларів США кожен, а решту 10 мільярдів розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.
Проте США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися при цьому замороженими.
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