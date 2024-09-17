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Опендатабот відкрив доступ до статутів понад 850 тисяч українських компаній
23:36 16.09.2024 |
Опендатабот надав українцям доступ до статутів 854 тисяч діючих компаній, що становить 61% від усіх зареєстрованих в Україні.
Про це повідомляє Опендатабот.
Зазначається, що станом на початок липня 2024 року в Україні зареєстровано 1,3 млн статутів компаній, з яких 61% знаходяться у відкритому доступі.
«З 854 тисяч доступних статутів діючих українських компаній 98 тисяч або 11,5% є модельними», - ідеться у повідомленні.
Користувачі можуть переглядати статути різних компаній у реальному часі у вигляді відсканованих документів.
Для перевірки статуту достатньо надіслати боту код компанії. Для корпоративних користувачів доступ до цієї інформації є безкоштовним.
Як повідомлялось, актуальність статутів варто перевіряти перед будь-якою взаємодією із новим партнером чи контрагентом. Зокрема, рекомендується перевіряти повноваження директора, оскільки в статуті можуть міститися певні обмеження.
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