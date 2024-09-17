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Підприємці зможуть проголосувати за головні проблеми бізнесу на платформі «Пульс»
23:07 16.09.2024 |
Відтепер на онлайн-платформі «Пульс» українські підприємці зможуть проголосувати за найбільш актуальні проблеми, які перешкоджають розвитку бізнесу.
Про це повідомив заступник міністра економіки Олександр Циборт під час заходу "Економічна політика України. Відновлення під час війни", передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
"Ми запустили нову функцію на платформі - тепер підприємці можуть проголосувати за проблеми, які найбільше заважають розвитку їх бізнесу. Результати будуть передаватись на розгляд Ради з підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, консультативно-дорадчому органу при Президентові України", - зазначив Циборт.
За його словами, "Пульс" має стати консолідованим голосом підприємців та джерелом даних для реформ.
На платформі підприємці можуть залишати як негативні, так і позитивні відгуки. На основі аналізу цих даних формуватиметься Індекс задоволеності підприємців (Entrepreneur Satisfaction Score).
Зазначається, що найчастіше підприємці повідомляють про неправомірні дії з боку держорганів, непрозорість процедур, пропозиції змін до законодавства та покращення процесів взаємодії "держава - підприємець"
Як повідомляв Укрінформ, платформу "Пульс" запустили в режимі бета-тестування понад місяць тому. "Пульс" є частиною політики "Зроблено в Україні".
Платформа розроблена Мінекономіки за консультації з фахівцями Ради бізнес-омбудсмена та реалізована за сприяння Мінцифри завдяки проєкту «Підтримка цифрової трансформації» за підтримки USAID і UK Dev.
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