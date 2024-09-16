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В Україні повертають планові перевірки: яких товарів стосується
18:23 16.09.2024 |
Кабінет міністрів України частково поновив планові перевірки деяких видів нехарчової продукції, яка може бути небезпечною для споживачів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Йдеться про дитячі іграшки, ліфти та ліфтове обладнання, електричні та електронні пристрої, обігрівачі та інші товари.
Як зазначив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев, майже від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну діяв мораторій на перевірки нехарчової продукції. Зараз державний контроль частково повертається.
"Водночас Міністерство економіки України та Рада бізнес-омбудсмена моніторитимуть дотримання норм чинного законодавства та прозорість роботи органів державного ринкового нагляду під час перевірок бізнесу. Це рішення є також вимогою європейських партнерів", - зазначив Соболев.
Згідно з повідомленням, планові перевірки органів державного нагляду будуть стосуватися:
* рухомого обладнання, що працює під тиском - перевірятиме Держпраці;
* засобів індивідуального захисту - Держпраці;
* ліфтів та компонентів безпеки для ліфтів - Держпраці;
* колісних транспортних засобів, нових частин та обладнання, які можуть бути встановлені або використані на колісних транспортних засобах - Укртрансбезпека;
* медичних виробів та виробів для діагностики in vitro (дослідження зразків крові або тканин, взятих із людського тіла) - Держлікслужба;
* активних медичних виробів, які імплантують - Держлікслужба;
* іграшок - Держпродспоживслужба (ДПСС);
* електричного та електронного обладнання - ДПСС;
* обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів - ДПСС.
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