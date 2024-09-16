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Ринок факторингу в публічних закупівлях може сягнути ₴20 мільярдів на рік
18:01 16.09.2024 |
Обсяг ринку факторингу для публічних закупівель складе 10-20 млрд грн на рік, і стільки ж - для приватних закупівель.
Про це повідомив заступник міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Циборт під час заходу "Економічна політика України. Відновлення під час війни", передає кореспондент Укрінформу.
"Обсяг ринку факторингу для публічних закупівель може досягти рівня 10-20 млрд грн на рік. Ще стільки ж ми очікуємо для приватних закупівель, які плануємо долучити на другому етапі впровадження продукту", - зазначив Циборт.
За його словами, факторинг у публічних закупівлях - це інструмент фінансування угод з післяплатою, що дозволяє отримати товар сьогодні, а оплатити пізніше, що особливо важливо для держави, оскільки забезпечує конкурентність і кращі цінові пропозиції.
Циборт розповів, що протягом наступних 12-18 місяців сервіс буде технічно вдосконалюватися, збільшуючи автоматизацію, швидкість прийняття рішень та оптимізацію процесів. Після залучення більшості державних замовників планується розпочати етап приватних закупівель.
«Впровадження факторингу має ряд переваг як для бізнесу, так і для держави. Для бізнесу - це можливість отримати оборотний капітал, забезпечити безпеку кредитів та пришвидшити прийняття рішень. Для держави - збільшення кількості постачальників, подальшу цифровізацію процесів та потенційне зростання ВВП на 0,5% (за оцінками IFC WB Group)», - зауважив заступник міністра.
Як повідомляв Укрінформ, 12 вересня поточного року АТ "Прозорро.Продажі" спільно з Міністерством економіки України, Міжнародною Фінансовою Корпорацією (IFC) та Державним секретаріатом з економічних справ Швейцарії (SECO) представили новий сервіс факторингу для підтримки малого та середнього бізнесу.
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