Фінансові новини
- |
- 16.09.24
- |
- 18:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
МВФ вимагатиме додаткового підвищення податків, якщо доходи бюджету відставатимуть від плану, – Железняк
17:39 16.09.2024 |
Міжнародний валютний фонд (МВФ) вимагатиме додаткового підвищення податків у наступному році, якщо передбачений законопроєктом про державний бюджет на 2025 рік план надходжень не виконуватиметься, або ж з'явиться потреба збільшувати держвидатки.
Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
"Мінфін повідомив, що в програмі МВФ є положення, що якщо в бюджеті-2025 будуть суттєві зміни в доходах та видатках, то буде вимога про додаткове підвищення податків (включно із ПДВ)", - написав депутат.
Він уточнив, що наразі Мінфін такої необхідності не передбачає.
"Я уточнив, чи в параметрах, в яких зараз внесено бюджет-2025, це необхідно? Відповідь: ні. В таких макропоказниках, у яких внесено, бюджет не треба додатково збалансовувати окрім урядового законопроєкту 11416-д", - додав Железняк.
Як повідомлялося, на засіданні у понеділок, 16 вересня, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити у повторному першому читанні законопроєкт №11416-д про підвищення податків.
Очікується, що у першому читанні законопроєкт розглянуть найближчими днями, а у другому - вже у жовтні. Проте він набере чинності "заднім числом" - з 1 жовтня 2024 року. У разі ухвалення закону на 2024 рік відповідні податкові зміни принесуть 58 млрд, та 137 млрд грн в наступному.
Оновлений текст проєкту закону передбачає:
* підвищення військового збору на період до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан, а саме: підвищення ставки з 1,5% до 5%; встановлення ВЗ у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи; встановлення ВЗ для ФОП - платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати;
* встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%;
* встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;
* вдосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків з податку на прибуток підприємств для АЗС;
зміну податкового періоду з квартального на місячний для подання звітності про виплачені доходи на користь фізичних осіб (для економічного бронювання).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Фізичні особи - підприємці будуть знову зобов'язані платити єдиний соціальний внесок у 2025 році
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16 до кінця року
|Італія відправить Україні другу батарею ППО Samp-T - глава МЗС
|Де Україна братиме і на що витрачатиме гроші у 2025-му. Аналіз проєкту держбюджету
|Профільний комітет Ради схвалив законопроєкт про підвищення податків
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україні повертають планові перевірки: яких товарів стосується
|Ринок факторингу в публічних закупівлях може сягнути ₴20 мільярдів на рік
|Ваучери на навчання новим професіям для безробітних зроблять електронними
|Паливна компанія власників Нової пошти почала торгувати за межами групи
|МВФ вимагатиме додаткового підвищення податків, якщо доходи бюджету відставатимуть від плану, – Железняк
|«Національний кешбек»: Українці зможуть отримати перші виплати 20 жовтня
Бізнес
|США запровадили посилені санкції проти Росії в галузі IT
|Нова технологія VGM від AMD дає змогу виділити до 75% ОЗП під відеопам'ять
|Ділитись іграми в Steam стало ще простіше. Сімейні групи вийшли з бети
|Telegram після затримання Дурова почав співпрацювати зі слідством, - ЗМІ
|AirPods Pro 2 з оновленням iOS 18 отримають функції покращення слуху
|iPhone 16 або iPhone 16 Pro: Який чіп краще обрати? Порівняння A18 і A18 Pro
|iPhone 16 Pro підтримує новий формат JPEG-XL