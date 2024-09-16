МВФ вимагатиме додаткового підвищення податків, якщо доходи бюджету відставатимуть від плану, – Железняк

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вимагатиме додаткового підвищення податків у наступному році, якщо передбачений законопроєктом про державний бюджет на 2025 рік план надходжень не виконуватиметься, або ж з'явиться потреба збільшувати держвидатки.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Мінфін повідомив, що в програмі МВФ є положення, що якщо в бюджеті-2025 будуть суттєві зміни в доходах та видатках, то буде вимога про додаткове підвищення податків (включно із ПДВ)", - написав депутат.

Він уточнив, що наразі Мінфін такої необхідності не передбачає.

"Я уточнив, чи в параметрах, в яких зараз внесено бюджет-2025, це необхідно? Відповідь: ні. В таких макропоказниках, у яких внесено, бюджет не треба додатково збалансовувати окрім урядового законопроєкту 11416-д", - додав Железняк.

Як повідомлялося, на засіданні у понеділок, 16 вересня, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити у повторному першому читанні законопроєкт №11416-д про підвищення податків.

Очікується, що у першому читанні законопроєкт розглянуть найближчими днями, а у другому - вже у жовтні. Проте він набере чинності "заднім числом" - з 1 жовтня 2024 року. У разі ухвалення закону на 2024 рік відповідні податкові зміни принесуть 58 млрд, та 137 млрд грн в наступному.

Оновлений текст проєкту закону передбачає:

* підвищення військового збору на період до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан, а саме: підвищення ставки з 1,5% до 5%; встановлення ВЗ у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи; встановлення ВЗ для ФОП - платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати;

* встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%;

* встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;

* вдосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків з податку на прибуток підприємств для АЗС;

зміну податкового періоду з квартального на місячний для подання звітності про виплачені доходи на користь фізичних осіб (для економічного бронювання).