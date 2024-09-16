В Україні для бізнесу запускають електронну послугу єДозвіл

Єдина державна електронна система дозвільних документів (єДозвіл) стане доступною для підприємців уже з 18 вересня.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко під час заходу "Економічна політика України. Відновлення під час війни", передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

"Вже післязавтра підприємцям на порталі Дія стане доступна послуга з реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці. Ця послуга є частиною комплексної послуги е-Підприємець", - повідомила Свириденко.

Вона зауважила, що раніше декларація реєструвалася територіальним центром Держпраці за п'ять днів. Відтепер бізнес зможе подати декларацію в один клік, а система єДозвіл автоматично перевірить та зареєструє її.

Зазначається, що ця послуга особливо актуальна для підприємств, які використовують важкі машини та механізми на виробництві. У 2023 році понад 13,2 тисячі підприємців подали такі декларації, а за січень-липень 2024 року - майже 8 тисяч.

За словами Свириденко, уряд працює над розширенням переліку послуг, які бізнес зможе отримати через єДозвіл. На засіданні 13 вересня уряд додав до цього переліку висновок Мінекономіки, який дає право подовжити граничний строк розрахунків за експортно-імпортними операціями.

«Ми розширили перелік послуг, які будуть у функціоналі єДозволу. Хочемо, аби підприємці могли отримати й висновок, який дає право подовжити граничний строк розрахунків за операціями з експорту та імпорту. До сьогодні висновок видавався в паперовій формі. Незабаром подача документів займатиме до години часу замість кількох днів», - розповіла перша віцепрем'єрка.

Ця послуга запрацює у жовтні й теж буде доступною в Дії.

Як повідомлялося, проєкт єДозвіл реалізується Міністерством економіки України у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України та фінансується Європейським Союзом у межах проєкту EU4DigitalUA, що впроваджується FIIAPP.