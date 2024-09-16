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Україна за 8 місяців збільшила виробництво сталі на 30,8% - Укрметалургпром
13:55 16.09.2024 |
У січні - серпні 2024 року українські металургійні підприємства виробили 5,27 млн т сталі, що на 30,8% більше показника за аналогічний період минулого року.
Про це повідомила пресслужба ОП «Укрметалургпром», передає Укрінформ.
За даними об'єднання, упродовж 8 місяців року металургійні підприємства виробили 5,274 млн т сталі (+30,8% до показника минулого року), чавуну - 4,732 млн т (+21,1%), прокату - 4,318 млн т (+26,6%).
Водночас порівняно з попереднім місяцем цього року виробництво сталі скоротилося на 2,5% - до 690,7 тис. т проти 708,9 тис. т у липні цього року.
Виробництво чавуну та прокату у серпні порівняно з липнем зросло на 3,5% та 0,1% відповідно.
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