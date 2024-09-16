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Послугою єЧерга у серпні скористалися майже 10 тисяч перевізників

13:50 16.09.2024 |

Економіка

 

Послугою електронної реєстрації для перетину кордону автобусами в системі єЧерга у серпні 2024 року скористалися 9,7 тис. перевізників.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає Укрінформ.

«У серпні 2024 року єЧергою скористалися 3,3 тис. іноземних та 6,4 тис. українських перевізників. Можливістю обирати час перетину кордону автобусом відповідно до розкладу руху скористались понад 6,6 тисяч разів», - йдеться в повідомленні.

Послугою єЧерга у серпні скористалися майже 10 тисяч перевізників

 

Загалом минулого місяця у системі було зафіксовано майже 15,708 тисяч перетинів кордону автобусами на 28 міжнародних пунктах пропуску, на 20 з яких діє слотований варіант черг.

Послугою єЧерга у серпні скористалися майже 10 тисяч перевізників

 

За даними Мінвідновлення, найпопулярнішими маршрутами минулого місяця були Київ - Кишинів, Чернівці - Варшава, Херсон - Щецин.

Лідерами серед пунктів пропуску стали ПП на кордоні із Польщею - «Шегині - Медика» - 1597 перетинів автобусом, «Рава-Руська - Хребенне» - 1429 перетинів автобусом, «Ягодин - Дорогуськ» - 1366 перетинів автобусом.
 

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