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Уряд України прогнозує уповільнення зростання ВВП у 2024 р. до 3,6%
13:35 16.09.2024 |
За її словами, за підсумками січня-липня цього року зростання ВВП становило 4%, а наступного року очікується його уповільнення до 2,7%.
Свириденко зазначила, що після 30%-го падіння економіки у 2022 році основними факторами відновлення, незважаючи на постійні обстріли і воєнний стан, стали стійкість українського бізнесу, підтримка міжнародних партнерів і відновлення морського експорту.
Як повідомлялося, МВФ в оновленому у вересні прогнозі за підсумками 2024 року очікує зростання економіки України на 3%, а наступного року прогнозує його в діапазоні від 2,5% до 3,5%.
Нацбанк України наприкінці липня поліпшив прогноз зростання ВВП на цей рік із 3% до 3,7%, водночас НБУ очікує його уповільнення в третьому кварталі до 3,1% і в четвертому до 2,3%. На наступний рік НБУ погіршив прогноз зростання української економіки з 5,3% до 4,1%.
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