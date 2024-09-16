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АНАЛІТИКА

Уряд України прогнозує уповільнення зростання ВВП у 2024 р. до 3,6%

13:35 16.09.2024 |

Економіка

 
Реальне зростання валового внутрішнього продукту України у 2024 році сповільниться до 3,6% із 5,3% у 2023 році, такий прогноз дала перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко на конференції "Економічна політика України. Відновлення під час війни" в Києві в понеділок.

За її словами, за підсумками січня-липня цього року зростання ВВП становило 4%, а наступного року очікується його уповільнення до 2,7%.

Свириденко зазначила, що після 30%-го падіння економіки у 2022 році основними факторами відновлення, незважаючи на постійні обстріли і воєнний стан, стали стійкість українського бізнесу, підтримка міжнародних партнерів і відновлення морського експорту.

Як повідомлялося, МВФ в оновленому у вересні прогнозі за підсумками 2024 року очікує зростання економіки України на 3%, а наступного року прогнозує його в діапазоні від 2,5% до 3,5%.

Нацбанк України наприкінці липня поліпшив прогноз зростання ВВП на цей рік із 3% до 3,7%, водночас НБУ очікує його уповільнення в третьому кварталі до 3,1% і в четвертому до 2,3%. На наступний рік НБУ погіршив прогноз зростання української економіки з 5,3% до 4,1%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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