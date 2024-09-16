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Національний кешбек: 1,2 млн українців уже відкрили картки для отримання виплат за програмою
13:17 16.09.2024 |
Уже 1,2 млн українців відкрили картки для отримання виплат за програмою Національний кешбек. Про це розповіла перша віцепрем'єрка - міністерка економіки України Юлія Свириденко під час заходу "Економічна політика України: відновлення під час війни".
Вона також зазначила, що тестування програми триватиме до жовтня, після чого відбудеться її повноцінний запуск. На її думку, програма буде ефективною та продовжить працювати наступного року.
Крім цього, перша віцепрем'єрка уточнила, що зараз у програму вже додано 169 тисяч товарів, а її фінансування відбувається за рахунок міжнародних донорів.
У межах програми українці можуть щомісяця отримувати 10% компенсацію або до 3000 грн кешбеку за купівлю вітчизняних товарів. Цей ліміт, скоріше за все, залишиться на поточному рівні, каже Юлія Свириденко.
Як відомо, в серпні 2024 року уряд підтримав запуск Національного кешбеку, який передбачає 10% компенсацію за купівлю вітчизняних товарів.
Запуск програми для громадян відбувся 2 вересня - тоді в "Дії" розпочався бета-тест програми. Витратити кешбек можна буде на:
* Медичні послуги, спорт, кіно, заклади харчування;
* Комуналка, транспорт, мобільний зв'язок;
* Донати на Сили оборони України, військові облігації та благодійність;
* Багато інших послуг, товарів українського виробництва.
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