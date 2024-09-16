Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українське ЕКА застрахувало перший інвесткредит від воєнних ризиків

14:03 16.09.2024 |

Економіка

 

Експортно-кредитне агентство (ЕКА) підписало перший договір страхування від воєнних ризиків інвестиційного кредиту.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко під час заходу "Економічна політика України. Відновлення під час війни".

"Українське ЕКА також уже почало страхувати від воєнних ризиків. Маємо конкретний кейс - український комерційний банк видав кредит на закупівлю газотурбінного генератора, а ЕКА надало покриття на цю інвестицію. Я особливо вдячна, що перше страхування інвестицій у нас саме в розбудову альтернативної генерації та підтримку енергетики", - зазначила вона.

Першою українською компанією, чий кредитний договір був застрахований від воєнних ризиків, стала компанія "Флексорес". Вона виробляє продукцію для флексографічного і ротогравюрного видів друку та є лідером з продажу друкарських фарб в Україні. Щоб придбати міні-ТЕС компанія уклала кредитний інвестиційний договір з МТБ Банком за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Як наголосили у Мінекономіки, можливість страхування від воєнних ризиків інвестицій в розвиток переробки та експорту товарів передбачена змінами до Закону "Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності".

У травні ЕКА розпочало приймання заявок від інвесторів в експортоорієнтовані підприємства на користування продуктами зі страхування.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України завершив розробку концепції механізму страхування військових ризиків, вона вже узгоджена з Міністерством економіки та Міністерством фінансів.

Концепція та механізм передбачають обов'язкове страхування воєнних ризиків для певних проєктів об'єктів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3591
  0,0420
 0,10
EUR
 1
 46,0079
  0,2120
 0,46

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9971  0,01 0,01 41,6221  0,05 0,13
EUR 45,5042  0,11 0,25 46,2408  0,16 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3100  0,01 0,01 41,3300  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес