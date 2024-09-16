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АНАЛІТИКА

Стратегічна інвестрада України ухвалила Єдиний портфель публічних проєктів

13:08 16.09.2024 |

Економіка

 

Єдиний портфель публічних інвестпроєктів на 750 концепцій ухвалено стратегічною інвестиційною радою України під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це повідомила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"У портфелі представлено 750 концепцій. Із них понад 100 у сфері охорони здоров'я, освіти, транспорту та енергетики визначено як пріоритетні та рекомендовані для включення до держбюджету-2025", - розповіла вона.

Свириденко також додала, що Єдиний портфель інвестиційних проєктів є важливим кроком до модернізації країни та ефективного використання коштів держбюджету.
За матеріалами: Економічна правда
 

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