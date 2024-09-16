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Міноборони допустило до експлуатації мобільні майстерні українського виробництва

11:46 16.09.2024 |

Економіка, Україна

Міноборони допустило до експлуатації мобільні майстерні українського виробництва

 

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до постачання рухомі модулі технічного обслуговування українського виробництва, які призначені для ремонту озброєння та військової техніки в польових умовах. Про це повідомила пресслужба відомства.

"За допомогою рухомих майстерень озброєння ремонтуватиметься й обслуговуватиметься у рази швидше", - заявили у відомстві.

Реммайстерні виконані у двох варіантах:

→ для ремонту негабаритних зразків військової техніки - на базі пікапа-позашляховика,
→ для виконання ремонтних робіт більшого масштабу на великих, складних вузлах та важких агрегатах габаритної бойової техніки та озброєння - на шасі вантажівки.

Міноборони допустило до експлуатації мобільні майстерні українського виробництва

 

Майстерні призначені для техобслуговування озброєння та військової техніки, завантаження і розвантаження агрегатів вагою до 5 тонн, контролю характеристик основних елементів, регулювання вузлів, агрегатів, механізмів та приводів управління.

У польових умовах на базі реммайстерень фахівці-ремонтники можуть здійснювати діагностування та усунення несправностей електрообладнання, розбірно-складальні роботи.

Міноборони допустило до експлуатації мобільні майстерні українського виробництва

 

Рухомі реммайстерні українського виробництва обладнані для виконання широкого спектра слюсарних та металообробних робіт.

Є необхідне устаткування для шиномонтажу, паяльних робіт, заправки балонів високого тиску, зарядки та обслуговування акумуляторних батарей тощо.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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