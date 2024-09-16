Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Шмигаль назвав кількість е-бронювання від мобілізації, та допустив збільшення

 

Влада України допускає можливість збільшення економічного бронювання для громадян на тлі мобілізації. Наразі таку "бронь" мають понад 900 тисяч людей.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає РБК-Україна з посиланням на форум Ялтинської європейської стратегії (YES).

Відповідаючі на запитання, чи може мобілізація, темпи якої зростають, підірвати економіку країни, чиновник відзначив активну роботу уряду для дотримання балансу в координації з військовими.

"Мобілізація сьогодні - це пріоритет, це виживання. І ми розуміємо, що дотримання балансу вимагає певної координації між урядом, військовими, українським бізнесом", - сказав прем'єр.

Шмигаль зазначив, що влада пообіцяла оновлення "продукту бронювання для бізнесу" найближчим часом. Та додав, що в цьому процесі буде важливий принцип "воюй або працюй".

"У воюючій країні не має іншого шляху, ніж коли частина населення воює і платить за нашу майбутню перемогу своїми життями, друга частина населення має безумовно працювати, наповнювати бюджет, виробляти зброю, створювати все для того, щоб підтримати тих, хто сьогодні на передовій", - наголосив він.

За словами Шмигаля, тому цей принцип є "критично важливим для нашого виживання і перемоги".

"У нас сьогодні понад 900 тисяч людей в бізнесі є заброньованими. Це важливий показник. Ми розуміємо, що можемо припускати ще більшу кількість заброньованих в бізнесі, але за умов, щоб була дотримана повністю "математика" мобілізації", - зазначив глава Кабміну.

Шмигаль додав, що цей важливий момент "стоїть "червоною ниткою" для нашого уряду".


Що передувало

Нагадаємо, наприкінці серпня український прем'єр Денис Шмигаль заявив про принцип "воюй або працюй", який включає заходи, що допоможуть вивести ринок праці з тіні, забезпечуючи додаткові ресурси для зміцнення економічної стійкості країни.

За словами голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, таке економічне бронювання запровадять вже цього року.

Додамо, 10 вересня прем'єр Денис Шмигаль заявив про те, що систему бронювання змінять вже найближчим часом. Він також назвав "червоні" лінії для такої "броні".
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3171
  0,0428
 0,10
EUR
 1
 45,7959
  0,3364
 0,74

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9971  0,01 0,01 41,6221  0,05 0,13
EUR 45,5042  0,11 0,25 46,2408  0,16 0,34

Міжбанківський ринок на 13.09.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3050  0,05 0,13 41,3200  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес